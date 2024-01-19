Все они формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Информация об этом появилась на сайте мэрии. Так, в 75 домах обновят крыши, фасады, внутридомовые инженерные

Все они формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Информация об этом появилась на сайте мэрии. Так, в 75 домах обновят крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы. На эти цели предусмотрено 522 миллиона рублей. Еще в 65 домах заменят лифты. Всего 157 подъемников. До конца года в краткосрочный план капремонта планируется включить еще 111 лифтов