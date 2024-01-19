Руководители профильных подразделений региональных УМВД и МЧС довели до СМИ информацию о планируемых мероприятиях.

Во Владимире состоялся брифинг по вопросу обеспечения безопасности во время празднования Крещения.Руководители профильных подразделений УМВД России по Владимирской области и Главного управления МЧС России по Владимирской области довели до представителей СМИ информацию о планируемых традиционных мероприятиях и мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности граждан во время крещенских купаний.Начальник управления обеспечения охраны общественного порядка УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Надир Беляков рассказал о задействовании сил и средств региональной полиции в обеспечении охраны общественного порядка, сделав акцент на необходимости строгого соблюдения гражданами мер личной безопасности, недопустимости появления в общественных местах в состоянии опьянения и особого внимания взрослых к безопасности несовершеннолетних участников мероприятий.Заместитель начальника регионального УГИБДД подполковник полиции Артём Григорьев обозначил, что в период проведения мероприятий маршруты патрулирования инспекторов ДПС будут приближены к местам массового нахождения граждан, призвал всех участников мероприятий строго соблюдать требования Правил дорожного движения, руководствоваться жестами регулировщиков, осуществлять парковку без создания помех и с пониманием отнестись к возможным дорожным неудобствам.На брифинге также присутствовал член Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру священник Алексей, который в ходе своего выступления призвал встретить праздник осмысленно, а к проведению купаний отнестись очень серьезно, чтобы избежать различных чрезвычайных происшествий.Спикеры призвали граждан соблюдать меры безопасности и посещать только специально оборудованные купели, информация о которых размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления.