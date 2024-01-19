В крещенскую ночь оборудованные для зимних купаний водоёмы Владимира посетили около 1,3 тыс. человек.

В крещенскую ночь оборудованные для зимних купаний водоёмы Владимира посетили около 1,3 тыс. человек. В ледяную воду погрузились 879 жителей. Об этом рассказала мэрии.Происшествий во время ночных купаний не зарегистрировано. Безопасность граждан обеспечивали свыше 72 сотрудников различных ведомств.Отмечается, что купели были укреплены сетками и обрешётками, а к воде вели дощатые настилы. Рядом разместили палатки для обогрева, купальщиков угощали кашей и чаем с сушками.