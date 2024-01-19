Во Владимире врачи спасли заразившуюся бактериальным менингитом в Египте девочку. В конце декабря...

Во Владимире врачи спасли заразившуюся бактериальным менингитом в Египте девочку.В конце декабря пациентка поступила в ОДКБ с жалобами на сильную головную боль и нарушения зрения. Оказалось, что в конце отпуска в Египте ребенка стало лихорадить и во владимирскую больницу она попала уже с нарушениями сознания.Анализ спинномозговой жидкости и МРТ головного мозга выдали тревожный диагноз "бактериальный менингит". Ее состояние удалось стабилизировать, а затем и снизить температуру. На 10 день болезни пострадавшая была выписана домой.Фото: CDC on Unsplash