Катку – быть. Как сообщил мэр Дмитрий Наумов, лед на “Лыбеди” будет ждать гостей уже завтра, 20 января. Недавно обеспокоенные владимирцы пожаловались в социальных сетях на закрытый

Катку – быть. Как сообщил мэр Дмитрий Наумов, лед на “Лыбеди” будет ждать гостей уже завтра, 20 января. Недавно обеспокоенные владимирцы пожаловались в социальных сетях на закрытый каток на “Лыбеди”. Из поста в соцсетях (17.01.2024) В городе Владимире на городском стадионе “Лыбедь” в 2024 году не работает каток! До этого на сайте городском была афиша что Каток на