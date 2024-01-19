Во Владимирской области четыре спортивных проекта получат Президентские гранты. Они стали...

Во Владимирской области четыре спортивных проекта получат Президентские гранты.Они стали победителями первого конкурса президентских грантов 2024 года, который проходит в 4 этапа, сообщает министерство физкультуры и спорта ВО.В первом конкурсе 2024 года победителями стали:- Спортивный центр «Ярус» с проектом развития адаптивного скалолазания для детей с ОВЗ «На высоте»,- Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Сириус» с проектом «Футбольные мамы»,- Федерация айкидо Владимирской области с проектом третьего всероссийского форума айкидо «Владимирский лев»,- Федерация киокусинкай с проектом «Сильные дети – здоровое общество»Более подробно с проектами и конкурсом можно ознакомиться на сайте: https://clck.ru/DRTXnФото: министерство физкультуры и спорта ВО.