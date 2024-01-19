Во Владимирской области четыре спортивных проекта получат Президентские гранты.
Они стали...
Во Владимирской области четыре спортивных проекта получат Президентские гранты.
Они стали победителями первого конкурса президентских грантов 2024 года, который проходит в 4 этапа, сообщает министерство физкультуры и спорта ВО.
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В первом конкурсе 2024 года победителями стали:
- Спортивный центр «Ярус» с проектом развития адаптивного скалолазания для детей с ОВЗ «На высоте»,
- Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Сириус» с проектом «Футбольные мамы»,
- Федерация айкидо Владимирской области с проектом третьего всероссийского форума айкидо «Владимирский лев»,
- Федерация киокусинкай с проектом «Сильные дети – здоровое общество»
Более подробно с проектами и конкурсом можно ознакомиться на сайте: https://clck.ru/DRTXn
Фото: министерство физкультуры и спорта ВО.