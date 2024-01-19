Во Владимирской области перед судом предстанут двое иностранных граждан.

Во Владимирской области перед судом предстанут двое иностранных граждан. Мужчин подозревают в ряде преступлений, в том числе незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков, а также нелегальном хранении прекурсоров наркотических средств. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что в 2022 году фигуранты купили дом в деревне Недюрево Киржачского района и организовали там подпольную нарколабораторию. В феврале 2023 года мужчины изготовили не менее 6,3 кг запрещённого зелья.«3 марта 2023 года преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области; помимо наркотиков, из незаконного оборота изъято свыше 163 кг прекурсоров наркотических веществ», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.