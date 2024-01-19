Во Владимирской области началось обучение членов участковых комиссий- участников проекта...

Во Владимирской области началось обучение членов участковых комиссий- участников проекта "ИнформУИК".В течение месяца семинары пройдут в каждом районе региона.А стартовали они в Меленковском и Ковровском районах. Главная цель- подготовить к персональному информированию избирателей о голосовании на выборах Президента России. Сотрудники избиркомов тестируют и электронное приложение для обхода. ((досье)) ((здесь показать Радужный)) Адресное информирование начнётся 17 февраля. Членам УИК предстоит дойти до каждого избирателя, рассказать о дате и способах голосования. ((фото Избирательной комиссии Владимирской области)) Также избирательная комиссия Владимирской области подписала соглашение о взаимодействии с МФЦ региона. В документе прописан порядок сотрудничества по приёму заявления от избирателей, которые хотят выбрать удобный участок для голосования.