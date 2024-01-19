Во Владимирской области побывал Сергей Леонов, депутат Государственной Думы. Парламентарий посетил...

Во Владимирской области побывал Сергей Леонов, депутат Государственной Думы.Парламентарий посетил владимирский хлебокомбинат. Он осмотрел производственные мощности и познакомился с коллективом предприятия. Визит прошел в рамках подготовки к предстоящим президентским выборам и поддержки кандидата Леонида Слуцкого.Представитель законодательной власти выслушал все предложения работников одного из флагманов пищевой промышленности Владимирской области и ознакомился с планами по его развитию. Ежедневно здесь производится более 160-ти тонн хлеба. Сергей Леонов лично осмотрел производственные линии и попробовал несколько видов продукции. Сегодня, по его мнению, аграрная сфера и сфера производства продуктов питания являются ключевыми. Один из пунктов программы партии - поддержка отечественных производителей.Сергей Леонов, депутат Государственной Думы от ЛДПР:- Было несколько целей визита. Разговор с активистами партии ЛДПР, встреча с доверенными лицами нашего кандидата в Президенты Леонида Слуцкого. Ну и конечно это встреча с людьми, мы сегодня поговорили с коллективом о проблемах хлебопекарной отрасли, о тех предложениях, которые они нам дают как законодателям.