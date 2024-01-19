Во Владимирской области продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина...

Во Владимирской области продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в Президенты.Свои подписи в поддержку национального лидера оставляют представители всех поколений. Работа по сбору подписей ведётся в штабе общественной поддержки, отделении Народного Фронта, также специальные стойки установлены во всех крупных торговых центрах региона. Подписи собирают волонтёры. Владимирская область собрала уже свыше 23 тысяч подписей в поддержку действующего главы государства. А в целом по России их собрано более двух с половиной миллионов. Отметим, что всю информацию об избирательной кампании Владимира Путина можно найти на сайте кандидата- putin2024. Главные выборы страны состоятся 17 марта.