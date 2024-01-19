В 2023 году на обеспечение лекарствами льготников Владимирской области было направлено более 2,8 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства, Константин Баранов, заместитель главы региона, провел рабочее совещание, посвященное проблемам льготного лекарственного обеспечения отдельной категории граждан во Владимирской области. В 2023 году было выделено 2,4 млрд рублей из областного бюджета и 438 млн рублей из федерального для обеспечения лекарствами нуждающихся жителей региона.Наибольшая доля средств была направлена на закупку препаратов для лечения онкологических заболеваний. Также значительное количество жителей области нуждается в лекарствах от рассеянного склероза, и эти препараты уже были закуплены, что позволит пациентам получить необходимое лечение в ближайшем будущем.