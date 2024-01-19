По национальному проекту «Здравоохранение» с 2021 по 2023 годы во Владимирской области удалось построить 28 медицинских объектов.

По национальному проекту «Здравоохранение» с 2021 по 2023 годы во Владимирской области удалось построить 28 медицинских объектов. Об этом рассказала регионального правительства.В частности, в 33-м регионе появились новая поликлиника, 6 врачебных амбулаторий и 21 ФАП. Услугами данных медучреждений пользуются свыше 35,5 тыс. человек.«В некоторых населенных пунктах новые медучреждения появились впервые, где-то установлены взамен сгоревших, аварийных или просто ветхих без элементарных удобств», - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.