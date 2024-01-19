Появилась информация, что у исполнительницы сорвалось выступление. Решение отмены концерта было принято Министерством спорта и молодежной политики Бурятии из-за негативного отношения общественников к певице Кристине Орбакайте.

Появилась информация, что у исполнительницы сорвалось выступление. Решение отмены концерта было принято Министерством спорта и молодежной политики Бурятии из-за негативного отношения общественников к певице Кристине Орбакайте.Кажется, что ограничительные меры в адрес известных исполнителей, побывавших на скандальной "голой вечеринке", начинаются только сейчас. После визита звезд отечественного шоу-бизнеса на мероприятие, среди которых отметились Киркоров и Лолита, их стали бойкотировать: отменять концерты и убирать из фильмов. Недавно стало известно, что народного артиста РФ Филиппа Бедросовича из популярного телесериала "Сваты". Вслед за Киркоровым и Лолитой "культура отмены" коснулась и Кристины Орбакайте, и "голая вечеринка" тут ни при чем.Местные жители и общественные организации раскритиковали Орбакайте, которая, по их мнению, не занимают четкую позицию в отношении специальной военной операции и ведет свою деятельность за пределами России, используя родную страну лишь как источник дохода. Активисты выразили свое возмущение, утверждая, что такие артисты не должны пользоваться публичной поддержкой и обвинили Кристину Орбакайте в связях с иностранными структурами.Общественники назвали Орбакайте "иноагентом", которому "не место в публичном пространстве". Жители отметили, что в настоящий момент наша страна проходит через период, когда важно сплотиться и усилить чувство государственной важности.Концерт певицы, предварительно назначенный на 13 марта 2024 года в спортивно-культурном комплексе Улан-Удэ, был отменен, несмотря на то, что имя артистки не числится в перечне иностранных агентов. Стоит также отметить, что Кристина Орбакайте не подпадала под официальные запреты РФ.