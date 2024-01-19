За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 ДТП, в которых 1 человек погиб, 25 человек получили ранения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 25 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 3 детей.Полицейскими оформлено 521 происшествие с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 81 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.г. КовровПо предварительной информации, 08.01.2024 г. около 19:00 в г. Коврове на не регулируемом перекрестке у д. 9 по ул. Строителей водитель автомобиля «Тойота», 2003 г.р., при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю «Лада» под управлением водителя 2001 г.р., двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. После чего автомобиль «Лада» продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением водителя 1992 г.р., движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» и его пассажир, 1972 г.р., направлены на амбулаторное лечение.Петушинский районПо предварительной информации, 09.01.2024 г. около 11:40 на 107 км ФАД М-7 «Волга» в Петушинском районе водитель автомобиля «Лада», 1989 г.р., осуществляя движение в направлении г. Владимир, допустила съезд в кювет с последующим наездом на металлическое ограждение. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» направлена на амбулаторное лечение.Кольчугинский районПо предварительной информации, 10.01.2024 г. около 15:42 на 21 км автодороги «Юрьев-Польский - Кольчугино» в Кольчугинском районе водитель автомобиля «Шевроле», 1972 г.р., двигаясь со стороны г. Юрьев- Польский в сторону г. Кольчугино, не справившись с управлением при заносе транспортного средства, совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Сузуки» под управлением водителя 1978 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Сузуки» госпитализирован, водитель автомобиля «Шевроле» направлен на амбулаторное лечение.г. ГороховецПо предварительной информации, 11.01.2024 г. около 14:00 в районе д. № 143 на ул. Ленина в г. Гороховец водитель автомобиля «Киа», 1958 г.р., при движении задним ходом допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2015 г.р., которая двигалась параллельно указанного транспортного средства. В результате ДТП пешеход направлена на амбулаторное лечение.г. МеленкиПо предварительной информации, 12.01.2024 г. около 12:35 на 1 км автодороги (подъезд к г. Меленки) водитель автомобиля «Рено», 1964 г.р., при движении со стороны г. Касимов в сторону г. Меленки, при прохождении правого поворота не справилась с управлением, в результате чего допустила выезд на встречную полосу движения, где совершила столкновение с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1967 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» направлена на амбулаторное лечение.Александровский районПо предварительной информации, 13.01.2024 г. около 12:30 на 111 км автодороги «Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики» водитель автомобиля «Рено», 1958 г.р., двигаясь со стороны г. Александрова в сторону д. Верхние Дворики, потерял контроль над управлением транспортным средством и совершил столкновение с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1969 г.р., который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль «Рено» совершил столкновение с автомобилем «Джили» под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» и его пассажир, 1961 г.р., госпитализированы.г. Гусь-ХрустальныйПо предварительной информации, 14.01.2024 г. около 6:05 на ул. Транспортная около д. № 41Б в г. Гусь-Хрустальный водитель автомобиля «Киа», 1995 г.р., неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1965 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» направлен на амбулаторное лечение, водитель автомобиля «Лада» госпитализирован.Госавтоинспекция напоминает: зима - традиционно непростое время для всех участников дорожного движения. Ухудшается видимость, загрязняются стекла, зеркала и фары, сужается дорога, становится скользким покрытие проезжей части.В таких условиях жизненно важно принять дополнительные меры предосторожности:- снизить скорость даже на хорошо знакомых маршрутах;- быть готовым к тому, что опасности могут появляться из темноты неожиданно;- избегать рискованных маневров, особенно если необходимо выезжать на встречную полосу (обгон, поворот налево, разворот);- задействовать все возможные системы пассивной безопасности – ремни безопасности и детские сиденья;- каждый момент отдавать все внимание дороге, не отвлекаясь на смартфон и другие занятия.Помните! Безопасность на дорогах напрямую зависит от поведения каждого участника дорожного движения.