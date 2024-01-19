Женщина, умышленно игнорировавшая установленные судом ограничения и обязанности, накануне была задержана полицейскими ППС за появление в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В результате проведения в начале января профилактических мероприятий полицейские ППС Отдела МВД России по Юрьев-Польскому району задержали на территории районного центра 33-летнюю местную жительницу, находившуюся в позднее вечернее время в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения.Накануне за женщиной, освободившейся из мест лишения свободы, был установлен административный надзор, а также ряд ограничений. Несмотря на это она умышленно игнорировала установленные судом ограничения и обязанности. В том числе, появившись нетрезвой в общественном месте, тем самым нарушая общественный порядок.Допущенные ранее судимой местной жительницей нарушения послужили поводом для возбуждения уголовного дела.В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении гражданки возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».