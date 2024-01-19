Завотделением областного наркодиспансера Игорь Смирнов рассказал о формировании коллективного...

Завотделением областного наркодиспансера Игорь Смирнов рассказал о формировании "коллективного иммунитета к пьянству".Росстат опубликовал данные, согласно которым в России впервые за 12 лет зафиксирован рост числа людей, у которых впервые диагностирована алкогольная зависимость. Хотя в предыдущие годы эта цифра стабильно уменьшалась.С чем это связано? Какая картина во Владимирской области? И какую роль в формировании "коллективного иммунитета к пьянству" должны сыграть медвытрезвители?Поговорили с завотделением областного наркодиспансера Игорем Смирновым.