Весной прошлого года фигурант похитил мобильные телефоны у своих знакомых, совершил несколько краж велотранспорта и проник в чужой дачный дом, владелицу которого оставил без ценного имущества.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».Установлено, что весной прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в гости к своему знакомому. Дверь квартиры оказалась открытой, а сам хозяин спал. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил его мобильный телефон, с которым скрылся. Через некоторое время, нетрезвый фигурант похитил мобильный телефон с крыльца дома еще одного своего приятеля. Однако это заметила сожительница потерпевшего и потребовала прекратить противоправные действия, но мужчина успел убежать с похищенным смартфоном.Кроме того, следователями органов внутренних дел собрана доказательственная база причастности 42-летнего местного жителя к краже в общей сложности четырех велосипедов из подъездов жилых домов и с территории часовни в городе Гусь-Хрустальный. А также к хищению имущества из дачного дома, расположенного в Гусь-Хрустальном районе. Обвиняемый похитил из дома электрическую тепловую пушку, электродрель и удлинители, дамскую сумку с мобильным телефоном и деньгами.Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 80 000 рублей.Фигурант, в отношении которого решением суда установлен административный надзор, был задержан полицейскими на территории районного центра в результате оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном он сознался. Часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.