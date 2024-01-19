Жителей Владимирской области ожидает повышение размера социальных выплат и компенсаций. Более 40...

Жителей Владимирской области ожидает повышение размера социальных выплат и компенсаций.Более 40 социальных выплат и компенсаций планируют проиндексировать на 7,4 процента в этом году.Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.Уже с 1 февраля будут проиндексированы материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие по безработице, ветеранские выплаты и другие меры соцподдержки.Повышение размера выплат заметят около 20 миллионов россиян.