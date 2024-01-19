Жители одного из многоквартирных домов Владимира жалуются на неработающий лифт. Без лифта уже...

Жители одного из многоквартирных домов Владимира жалуются на неработающий лифт.Без лифта уже несколько дней. С такой жалобой в нашу редакцию обратились жители одного из домов по улице Тракторной областного центра.Удалось ли запустить подъёмник? И сколько лифтов в области ждёт замена? Выясняла наша съёмочная группа.Тяжёлые сумки и долгий путь на пятый этаж. Пенсионерка Галина Моисеева почти неделю поднималась по лестнице пешком. При том что лифт в доме - по адресу Тракторная, 1 "В" - есть.Галина Моисеева, жительница дома:- Представьте, мне 61 год, и надо подняться на лифт с продуктами… А с детьми как поднимаются?!По какой причине подъёмник остановился, жителям не сообщили. Они сами стали ежедневно звонить коммунальщикам.Кирилл Евсеев, житель дома № 1 “В» по улице Тракторной:- Насколько я знаю, звонили в управляющую компанию. Вроде и обещаются починить, но пока никаких подвижек нет.Ремонт отложили до 17 января. В управляющей компании заявили: причиной поломки стали сильные морозы. После долгого перерыва лифт всё же запустили. Оттаял.Светлана Дорина, ведущий инженер МКП ЖКХ г. Владимира:- В связи с погодными условиями (аномальными) прошло промерзание стены, встал лифт. Не поступал приток воздуха. Обслуживающая компания "Лифтовик" не уведомил нас сразу.Во Владимирской области около четырех тысяч лифтов. Ими оборудованы 1300 многоквартирных домов. В регионе идёт замена лифтов с истекающим сроком годности. Оборудование служит двадцать пять лет.Как сообщили "Вестям" в Фонде капитального ремонта, в этом году предстоит заменить триста шестьдесят один лифт в столице региона и пятьсот пятьдесят в районах области.Сергей Маевский, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области:- Мы этой работой занимаемся, именно по тем лифтам, которые у нас на счету регионального оператора. Те лифты, которые находятся на специальных счетах, собственники должны заменить сами через управляющую организацию или ТСЖ. Собственники вправе обратиться с жалобой на действия управляющей организации в инспекцию государственного жилищного надзора, либо в прокуратуру, если считают, что управляющая организация ненадлежащим образом содержит общее имущество.К февралю 2025 года в планах - полная замена отслуживших своё лифтов. По информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, средства направят по принципу софинансирования. 80 процентов - из казны региона, 20 процентов - из поступлений в фонд.Из областного бюджета на "лифтовую перезагрузку" выделят один миллиард рублей.Михаил Семеняка, Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв«Вести-Владимир»