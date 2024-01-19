Жители одного из многоквартирных домов Владимира жалуются на неработающий лифт.
Без лифта уже...
Жители одного из многоквартирных домов Владимира жалуются на неработающий лифт.
Без лифта уже несколько дней. С такой жалобой в нашу редакцию обратились жители одного из домов по улице Тракторной областного центра.
Удалось ли запустить подъёмник? И сколько лифтов в области ждёт замена? Выясняла наша съёмочная группа.
Тяжёлые сумки и долгий путь на пятый этаж. Пенсионерка Галина Моисеева почти неделю поднималась по лестнице пешком. При том что лифт в доме - по адресу Тракторная, 1 "В" - есть.
Галина Моисеева, жительница дома:
- Представьте, мне 61 год, и надо подняться на лифт с продуктами… А с детьми как поднимаются?!
По какой причине подъёмник остановился, жителям не сообщили. Они сами стали ежедневно звонить коммунальщикам.
Кирилл Евсеев, житель дома № 1 “В» по улице Тракторной:
- Насколько я знаю, звонили в управляющую компанию. Вроде и обещаются починить, но пока никаких подвижек нет.
Ремонт отложили до 17 января. В управляющей компании заявили: причиной поломки стали сильные морозы. После долгого перерыва лифт всё же запустили. Оттаял.
Светлана Дорина, ведущий инженер МКП ЖКХ г. Владимира:
- В связи с погодными условиями (аномальными) прошло промерзание стены, встал лифт. Не поступал приток воздуха. Обслуживающая компания "Лифтовик" не уведомил нас сразу.
Во Владимирской области около четырех тысяч лифтов. Ими оборудованы 1300 многоквартирных домов. В регионе идёт замена лифтов с истекающим сроком годности. Оборудование служит двадцать пять лет.
Как сообщили "Вестям" в Фонде капитального ремонта, в этом году предстоит заменить триста шестьдесят один лифт в столице региона и пятьсот пятьдесят в районах области.
Сергей Маевский, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области:
- Мы этой работой занимаемся, именно по тем лифтам, которые у нас на счету регионального оператора. Те лифты, которые находятся на специальных счетах, собственники должны заменить сами через управляющую организацию или ТСЖ. Собственники вправе обратиться с жалобой на действия управляющей организации в инспекцию государственного жилищного надзора, либо в прокуратуру, если считают, что управляющая организация ненадлежащим образом содержит общее имущество.
К февралю 2025 года в планах - полная замена отслуживших своё лифтов. По информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, средства направят по принципу софинансирования. 80 процентов - из казны региона, 20 процентов - из поступлений в фонд.
Из областного бюджета на "лифтовую перезагрузку" выделят один миллиард рублей.
Михаил Семеняка, Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв
«Вести-Владимир»