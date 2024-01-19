30-летнего жителя Петушинского района признали виновным в ряде преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

30-летнего жителя Петушинского района признали виновным в ряде преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Было установлено, что мужчина нашёл в гараже и оставил себе пригодные для стрельбы боеприпасы. Кроме того, осуждённый смастерил оружие из сигнальных пистолетов и патроны к ним.Жителя Петушинского района приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима и назначили штраф.