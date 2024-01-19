Правоохранители арестовали жителя Собинского района.

Правоохранители арестовали жителя Собинского района. Мужчину 1975 года рождения обвиняют в убийстве сожительницы. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Преступление было совершено в январе. Предварительно установлено, что фигурант находился в своём доме вместе с женщиной 1981 года рождения. Дама захотела уйти из жилища, чтобы выпить спиртные напитки, и мужчина рассвирепел. Он ударил потерпевшую ножом, и жертва умерла на месте. Тогда мужчина позвонил в полицию.В настоящее время гражданин находится под стражей. Расследование продолжается.