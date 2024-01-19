Правоохранители задержали 51-летнего жителя посёлка Боголюбово.

Правоохранители задержали 51-летнего жителя посёлка Боголюбово. Мужчину обвиняют в краже с банковского счёта. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Полицейские выяснили, что подозреваемый нашёл потерянную банковскую карту и стал её использовать. Он несколько раз посетил местный продуктовый магазин и отоварился в общей сложности на 4,5 тыс. рублей.На допросе мужчина признал вину и пообещал возместить урон, нанесённый владельцу карты. В настоящее время в отношении жителя Суздальского района возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.