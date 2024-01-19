Муромлянин никак не ответит за жестокое убийство своей собаки Анжелы в декабре прошлого года, в котором его обвиняют соседи. Полицейским мужчина сказал, что привязал питомицу к трубе и

Муромлянин никак не ответит за жестокое убийство своей собаки Анжелы в декабре прошлого года, в котором его обвиняют соседи. Полицейским мужчина сказал, что привязал питомицу к трубе и посадил на телегу, а через ограду она перепрыгнула сама, из-за чего веревка ее и задушила. По словам волонтера Ирины Волченковой, в бумагах, которые потом прошлись по всем