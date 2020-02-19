В Пскове начались первые в этом году совместные учения десантников России и Белоруссии. Военные в течение трёх дней отрабатывают десантирование и ведение оборонительного боя. Манёвры проходят на трёх полигонах.

В Пскове начались первые в этом году совместные учения десантников России и Белоруссии. Военные в течение трёх дней отрабатывают десантирование и ведение оборонительного боя. Манёвры проходят на трёх полигонах. Задействованы около 100 единиц техники — в том числе самолёты и вертолёты, отмечает телеканал "Россия 24".