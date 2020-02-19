Бывший министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев был найден мертвым неподалеку от деревни Соляное в Черлакском районе. Рядом с его трупом обнаружили перевернутый снегоход, ..

Бывший министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев был найден мертвым неподалеку от деревни Соляное в Черлакском районе. Рядом с его трупом обнаружили перевернутый снегоход, сообщаетМестные следователи сообщили, что Ерофеева начали искать после заявления его супруги о пропаже. Выяснилось, что политик любил кататься в этих местах на снегоходе в зимний период. По данным некоторых СМИ, во время одного из таких заездов он и погиб. Однако о том, как именно умер экс-министр, станет известно лишь по результатам экспертизы.Юрий Ерофеев возглавлял региональный Минздрав с 2002 по 2012 год.