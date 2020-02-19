19.02.2020

2020-02-19 15:10:04

Дело о коррупции в Росгвардии разбирает суд во Владимире.

В эти минуты громкое дело о коррупции в погонах рассматривается в Октябрьском райсуде Владимира.

Адвокаты начальника управления Росгвардии по Владимирской области настаивают на исключении ряда доказательств вины Алфии Мокшиной из материалов дела.

В зале работает наща съемочная группа. Итоги судного дня - смотрите на сайте и в эфире "Вести - Владимир" в 17.00 и 20.40