Церковный календарь велит верующим 20 февраля отмечать праздник почитания памяти основателя монастыря Осиос Лукас греческого монаха Луки Елладского. В народной памяти этот день связан сразу с несколькими неожиданными запретами для женщин.

Церковный календарь велит верующим 20 февраля отмечать праздник почитания памяти основателя монастыря Осиос Лукас греческого монаха Луки Елладского. В народной памяти этот день связан сразу с несколькими неожиданными запретами для женщин.История святогоСвятой родился в окрестностях города Дельфы в 896 году, ауже в возрасте 14 лет ушел в монахи. Сначала он жил при церкви Космы и Дамиана,затем десять лет был послушником при столпнике, после чего опять вернулся вцерковь, уже оттуда переехал на пустынный остров.В дальнейшем Лука Елладский перебрался на склон горы Геликон. Святой стал центром зарождавшейся монашеской общины. Вместе с последователями он приступил к строительству храма святой Варвары, а уже вокруг него был создан монастырь Осиос Лукас.Рассвет монастыря произошел уже после смерти святого, приправлении византийского императора Романа II Младшего. В первой половине XIII веканаследники крестоносцев из Ахейского княжества разграбили монастырь и вывезли мощисвятого в Венецию. Вернулись они обратно только в 1986 году. указывает, что православный праздник почитания памяти святого отмечается20 февраля.Народные традиции на День ЛукиВ народе ответ на вопрос, , искалив названии дня. По созвучию с именем святого было принято выпекать пирожки слуком. При этом часть угощений раздавали нищим. Считалось, что такое подношениебеднякам принесет человеку счастье.Этот обычай тесно переплетается с традицией поминать на 20февраля умерших предков. Пирожки с луком носили и на кладбище, раздавая ихвстречным."Живы родители – почитай. Умерли – поминай".Крестьяне верили, что на 20 февраля трава-лапчаткаприобретает особые целебные свойства. В народе ее называют "могущницей" и отмечают,что из нее получаются сильные снадобья. Одновременно с этим, считали люди, лекарственныесвойства усиливаются и у других трав и корешков.Что нельзя делать 20 февраляВ народной памяти сохранилось несколько запретов, которыераспространялись в этот день на женщин. Считалось, что представительницампрекрасного пола не стоит покупать что-либо в магазинах. Кроме того, следовалоотказаться на время от одежды зеленого цвета. Чем именно обусловлены такиеограничения – неизвестно. Однако считалось, что пренебрежением к этим запретамженщина может навлечь на себя некие неприятности.ПриметыНа этот день люди следили за погодой. Так, если в полденьдул сильный ветер, то стоило ждать хороший урожай яровых. Плохой сенокос стоилождать в случае, если 20 февраля прогремит гром. К счастью, это явление зимой несамое частое.Если человек замечал, что по небу плывут облака синеватогооттенка, то он считал, что стоит ждать скорого потепления. А вот закатное красноесолнце обещало ветреное и прохладное лето. Другой погоды в теплые месяцыстоило ждать, если в этот день сугробы начали подтаивать с северной стороны.Именины 20 февраляАлександр,Алексей,Априон,Вигилий,Лука,Мастридия,Парфений,Петр.