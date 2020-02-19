Романтичный мюзикл Алые паруса Максима Дунаевского пройдет 28 февраля в Москве. Попасть на него вам помогут Дни.ру.

Романтичный мюзикл "Алые паруса" Максима Дунаевского пройдет 28 февраля в Москве. Попасть на него вам помогут "Дни.ру".Основная мысль постановки "Алые паруса" – это вера в любовь и в исполнение мечты.Музыкальную основу спектакля составляют более 30 вокальных номеров от выдающегося российского композитора Максима Дунаевского, которые исполняют звёзды и молодые артисты.В февральском блоке показов примут участие звёзды российского мюзикла: Мария Иващенко, Эвелина Блёданс, Сергей Ли, Роман Графов, Андрей Школдыченко, Наталья Корецкая, Илья Викторов, Мария Плужникова и молодые, но не менее талантливые артисты – Мария Паротикова, Эмиль Салес, и Артём Елисеев.Чтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @и @.ruОтметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 19 Фев 2020 в 4:50 PSTБольше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывался на двоих в роскошном ресторане.