В рамках празднования 75-летия Победы члены партии Единая Россия проведут десятки акций. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседания Оргкомитета Наша победа.

В рамках празднования 75-летия Победы члены партии "Единая Россия" проведут десятки акций. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседания Оргкомитета "Наша победа".Также объединят все партийные проекты по сохранению исторической памяти о героях войны. Такие же комитеты собираются создавать и в регионах, сообщает телеканал "Россия 24".