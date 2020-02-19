Полиции Петербурга сегодня пришлось взламывать защитные астральные купола. Именно этим эзотерическим товаром на протяжении многих лет торговала оккультная организация Орден пути. За возможность попить кровь и полежать в гробу желающие отдали руководителям ордена в общей сложности, как минимум 10 миллионов рублей. Дело возбуждено по статье мошенничество.

Полиции Петербурга сегодня пришлось взламывать защитные астральные купола. Именно этим эзотерическим товаром на протяжении многих лет торговала оккультная организация "Орден пути". За возможность попить кровь и полежать в гробу желающие отдали руководителям ордена в общей сложности, как минимум 10 миллионов рублей. Дело возбуждено по статье "мошенничество"."СОБР! Открывайте, убирайте собак!"Собак и убирать не пришлось. Один маленький шпиц охранял целую оккультную организацию с громким названием "Орден пути". И пока собака билась в истерике, сотрудники полиции изымали магические шары, амулеты, горы ножей и кинжалов, стопки литературы и информационные носители.Почти 20 лет работало тайное сообщество. Организатор — пятидесятилетняя Гайва Тихомирова. По окончании вуза сделала магически головокружительную карьеру в области эзотерики. Несколько точек по городу, где преподавались оккультные науки.Скромный двор на Фонтанке — одно из мест силы для прихожан. Тут тоже собирались адепты. Высшее образование как непременное условие — для более точного понимания тонких материй. Естественно, желание работать над собой. Прослушать лекцию, лечь в гроб, купить защитный купол, наконец.Впрочем, похоже, магические купола прохудились. Тайная коммерческая деятельность "Ордена пути" еще в августе прошлого года очень заинтересовала полицию."По версии следствия предоставляемые услуги были платными и варьировались от десятков тысяч евро для физических лиц, до сотен тысяч евро для организаций", — сообщил Вячеслав Степченко, начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.На заработанные магическими лекциями и установкой куполов по 300 тысяч евро деньги, организаторы устроили конный клуб. На базе клуба устраивались лагеря, где шаманили, пускали и пили кровь и по несколько часов в деревянных ящиках лежали под землей."Приезжая на тренинг, выясняется, что ты должен пройти много процедур, каждая из которых стоит 1000 евро. А в конце тренинга выясняется, что она дала массу инициаций, которые стоят кучу денег. Но ты о них не знал и не просил их. Но она тебе их дала, потому, что посчитала, что тебе это надо. Потом люди брали кредиты в банке, чтобы отдать ей долги", — рассказала Татьяна Иванова, пострадавшая.По версии следствия, у семейства была и собственный врач. В действительности, заведующая отделением одной из поликлиник, которая снабжала магов наркотическими препаратами для поддержания эзотерического настроя. Расследование продолжается.