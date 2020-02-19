В Керчи предотвратили два теракта в учебных заведениях. Как сообщили в ФСБ, задержаны двое подростков. У них дома найдены самодельные бомбы.

В Керчи предотвратили два теракта в учебных заведениях. Как сообщили в ФСБ, задержаны двое подростков. У них дома найдены самодельные бомбы.– Открыто!Двери не заперты. Впрочем, как минимум одному жильцу этого дома точно есть, что скрывать.– Рюкзак твой?– Да.– Что в рюкзаке?Самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Компоненты куплены в интернете. Там же найдены инструкции, как в кустарных условиях собрать бомбы. Использовать их двое несовершеннолетних планировали здесь же, в Крыму, где готовили теракт.– Взорвать ее хотел.– Взорвать?– Да.– Какую школу? Номер?– Пятнадцатая.– Какого города?– Керчь.Оба подростка, как выяснилось, много времени проводили в интернете: администрировали так называемые "группы смерти". Один из них оставлял одобрительные комментарии под новостями о преступлениях, после чего осенью 2019 года был вызван на профилактическую беседу. Но, видимо, не помогло.Молодые люди вступили в интернет-сообщество неонацистов и начали тренировки.– Заброшки где?– На железной дороге.Заброшенные здания использовали в качестве полигонов, где они тренировались убивать. Убивать в прямом смысле – на животных.– Котов убивали?– Котов убивали.Оба задержанных социально не адаптированы. Со сверстниками, преподавателями и даже близкими конфликтовали. Куда легче находили друзей в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию убийств. Показания уже дала 16-летняя жительница Курганской области. С задержанными она общалась в соцсетях и знала о подготовке теракта.– Стреляли с какого расстояния? Показывай.– Да с небольшого, вот отсюда.По факту подготовки терактов решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Всего с 2018 года сотрудники ФСБ выявили порядка полутора сотен крупных молодежных интернет-сообществ общей численностью 50 тысяч пользователей.