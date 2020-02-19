Известный испанский голкипер Икер Касильяс окончательно подтвердил, что завершает карьеру футболиста. При этом экс-вратарь мадридского Реала и португальского Порту собирается стать главой испанской федерации футбола. Об этом он сообщил президенту Порту Жорже Пинту да Коште.

Известный испанский голкипер Икер Касильяс окончательно подтвердил, что завершает карьеру футболиста. При этом экс-вратарь мадридского "Реала" и португальского "Порту" собирается стать главой испанской федерации футбола. Об этом он сообщил президенту "Порту" Жорже Пинту да Коште.Да Кошта заявил журналистам, что Касильяс уведомил его о завершении карьеры игрока перед выдвижением своей кандидатуры на пост президента Федерации футбола Испании: "Перед тем, как объявить о своем выдвижении, Икер Касильяс прибыл в Порту, чтобы пообедать со мной и сообщить о своем решении об окончании карьеры. Я был счастлив. Такое отношение к клубу меня тронуло".Как сказал президент "Порту", Касильяс производил большое впечатление всей своей карьерой, проиграв лишь за два клуба: "Но он не бросает футбол, он полон сил, — цитирует да Кошту издание O Jogo. – И я буду скучать по нему. Перед игрой с "Виторией Гимараэш" он прислал нам видеосообщение о завершении карьеры".