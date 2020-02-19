В итальянской Антерсельве продолжается чемпионат мира по биатлону. Разыграны награды в индивидуальной гонке на 15 километров у женщин. Победу одержала итальянка Доротея Вирер.

В итальянской Антерсельве продолжается чемпионат мира по биатлону. Разыграны награды в индивидуальной гонке на 15 километров у женщин. Победу одержала итальянка Доротея Вирер.Два промаха Доротеи не помешали ей обойти немку Ванессу Хинц, которая только один раз не попала в цель. Результат Вирер 43:07.7, Хинц проиграла чемпионке 2,2 секунды. Доротея Вирер выиграла вторую золотую медаль на домашнем чемпионате. Не осталась без медали норвежка Марте Ройселанд, занявшая на этот раз третье место.Наших девушек подвела в первую очередь стрельба. Особенно из положения стоя. Показав неплохую скорость наши девушки остались в итоговом протоколе далеко от пьедестала почета. Екатерина Юрлова-Перхт из-за трех промахов оказалась на 11 месте. Светлана Миронова с четырьмя промахами стала двадцать первой. На 22 месте Лариса Куклина, тоже четыре неточных выстрела. Хорошо шла по дистанции Ирина Старых, но три промаха на последнем рубеже, а всего четыре, отбросили ее на 32 место.