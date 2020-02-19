Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри выложил в одну из социальных сетей пост о том, как он собирается провести время после матча-реванша с американцем Деонтеем Уайлдером, который пройдет 23 февраля. Уйду в загул с кокаином и проститутками, - сообщает своим подписчикам спортсмен.

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри выложил в одну из социальных сетей пост о том, как он собирается провести время после матча-реванша с американцем Деонтеем Уайлдером, который пройдет 23 февраля. "Уйду в загул с кокаином и проститутками", — сообщает своим подписчикам спортсмен.Экс-чемпиону мира предстоит снова встретиться с Уайлдером через год с небольшим после первого их боя, завершившегося в декабре 2018-го в Лос-Анджелесе вничью. Теперь два сильнейших представителя супертяжелого веса должны провести поединок на ринге в игорной столице США Лас-Вегасе.И вот Фьюри решил потроллить поклонников бокса и, заодно, своего соперника: "После боя уйду в загул с кокаином и проститутками, — цитирует британца Евроспорт.Ru. – Что может быть лучше кокаина и проституток? Но я выбираю дешевых девушек, не более 30 долларов".Мнения читателей блога боксера по поводу его очередной эпатажной выходки разделились. Часть поклонников искренне смеются, предполагая, что это очередная шутка Фьюри, который очень любит в такого рода обращениях к сопернику и публике балансировать "на грани".Другие считают, что эти слова – реальность, от которых самому боксеру очень трудно уйти. Ведь после завоевания титулов чемпиона мира в бою с украинцем Владимиром Кличко, британец на два долгих года ушел в загул, где, по его собственному признанию, смешались и алкоголь, и наркотики. Кроме того, Фьюри в этот период пережил серьезную депрессию, в ходе которой не раз подумывал о суициде. Простой в карьере стоил спортсмену чемпионских титулов, которых его лишили все боксерские организации.