Школьная драма с широкой оглаской в интернете: в Псковской области учительница выдергивает стул из-под школьника, тот ее бьет, а соседи по парте все это снимают на телефон. Теперь власти проводят проверку.

Школьная драма с широкой оглаской в интернете: в Псковской области учительница выдергивает стул из-под школьника, тот ее бьет, а соседи по парте все это снимают на телефон. Теперь власти проводят проверку.Это видео уже разлетелось по интернету, но даже несмотря на такой общественный резонанс ни школа, ни управление образование ситуацию на камеру не комментируют.С официального сайта образовательного учреждения успели удалить фотографию учителя математики. Стаж у Александры Андреевны — почти 30 лет, окончила физмат, а вот ее ученик, судя по всему, и школу не окончит. По факту избиения педагога в МВД начали проверку, школьнику может грозить наказание.А вот близкие ученика считают, что наказывать нужно и преподавателя. Пока мама в интервью рассказывает, как сын искренне извинился, сестра заявляет, что брат поступил правильно. "Мое мнение — виновата учительница. Она могла сходить к директору и устранить проблему. Мой брат не стал стоять и дал сдачи", — говорит она.Население Печоры — примерно 9,5 тысячи человек, все знают друг друга. Но общего обсуждения этой истории не случилось. Учитель официально больше не работает, ученика переведут на домашнее обучение. Вроде как история закрыта.За последние несколько месяцев в России случилось несколько таких школьных происшествий. Так, в Белгороде учитель информатики вступил в бой с учеником 8 класса, а в Москве школьник ударил учительницу за порванный наушник. Он слушал музыку, и педагог сделала ему замечание. В итоге женщине потребовалась помощь медиков.Что же случилось в Печорах: нападение или защита каждой из сторон? Это будет выяснять специальная комиссия. Действиям учителя и ученика на кадрах снятого видео будет дана правовая оценка.