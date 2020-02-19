Дело российского акциониста Петра Павленского принимает все более неожиданный оборот. Его подругу уже отпустили, но в рамках досудебного производства ей предъявлено обвинение во вторжении в частную жизнь. Сам Павленский, разместивший видео в интернете, находится пока под арестом. Ему заменили адвоката - прежний оказался с ним слишком близко знаком.

Дело российского акциониста Петра Павленского, который взбаламутил французскую политическую жизнь всего за месяц до выборов мэра Парижа, принимает все более неожиданный оборот. Его подругу, которой проштрафившийся кандидат от правящей партии посылал интимные видео, уже отпустили, но в рамках досудебного производства ей предъявлено обвинение во вторжении в частную жизнь. Сам Павленский, разместивший видео в интернете, находится пока под арестом. Ему заменили адвоката — прежний оказался с ним слишком близко знаком.С самого утра назначенные адвокаты Павленского никак не могли к нему попасть, путаясь в коридорах и переходах Дворца правосудия. Сам он от всех отказывался и требовал Хуана Бранко, которого суд от дела отстранил, углядев конфликт интересов. В зал его так и не пустили. Спустя полдня адвокат вышел к прессе, назвал дело политическим и хлопнул дверью. Оказалось, что неспроста. Скандалом закончилось и его интервью на BFMTV. Ведущая под конец беседы уже не скрывала своей неприязни и задавалась вопросом, а не Бранко ли надоумил Павленского выложить интимные ролики кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво.Кто кем манипулирует, пытается понять и французская пресса. Александру де Тадео сам Павленский называл иконой буржуазного благоразумия, своей полной противоположностью. Девушка — из приличной семьи, с большой квартирой в престижном 16-м округе Парижа. Пишут, что она увлекалась Россией. Два года назад Александра встречалась с женатым Бенжаменом Гриво, который на тот момент был пресс-секретарем правительства Франции. Именно ей он и присылал интимные ролики, из-за публикации которых, а их посмотрели уже около четырех миллионов французов, был вынужден сняться с предвыборной гонки.Если для французской прессы де Тадео темная лошадка, то для нашей коллеги Аси Емельяновой — лицо знакомое. На публичной лекции, которую Павленский читал в Сорбонне, Александра выступала в роли цензора, выгоняя неугодных журналистов.Отношения Александры с Павленским объяснить невозможно, поэтому французские СМИ и эксперты пошли по привычному пути — решили, что их свели российские спецслужбы, а Павленский — двойной агент Кремля — якобы его специально отправили во Францию, чтобы дестабилизировать Макрона. Только неясно, следуя этой логике, почему целью выбрали Гриво, который даже фаворитом на выборах не был. Патрик Эдри, колумнист LeFigaro и Liberarion, вообще считает, что Павленский — это подарок Путина Макрону. Скандал с публикацией роликов может оправдать вероятный проигрыш президентской партии на муниципальных выборах.Общественное мнение разделилось — около половины французов, судя по опросам, вообще не понимают, что тут скандального и кто жертва. Распутывать этот клубок придется следователям. По итогам заседаний заведены два уголовных дела — о поножовщине в новый год, когда Павленский ранил двоих собутыльников, и второе — о публикации интимных роликов.