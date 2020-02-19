Компания LG пополнила серию бюджетных смартфонов K тремя моделями. Все новинки комплектуются 8-ядерными процессорами, 6,5-дюймовыми экранами и квадрокамерами

Компания LG пополнила серию бюджетных смартфонов K тремя моделями. Все новинки комплектуются 8-ядерными процессорами (скорее всего, MediaTek), просторными 6,5-дюймовыми экранами (но с разным соотношением сторон), квадрокамерами, портами USB-C и аккумуляторами объемом 4000 мАч.LG K61Самая премиальная модель - K61 - располагает дисплеем 19,5:9 FHD+ FullVision. Она стала первым смартфоном компании, получившим основной 48-мегапиксельный объектив (даже во флагманах, таких как LG G8 ThinQ, применяется 12-мп датчик). Его дополняют 8-мп широкоуголка, 2-мп макрообъектив и 5-мп сенсор глубины. Спереди установлена 16-мп селфи-камера. Объем оперативной памяти - 4 ГБ, встроенной - 64 либо 128 ГБ.LG K51SМодель K51S имеет чуть более "высокий" экран 20:9 FullVision Display и более низкое разрешение - HD+. С основной 32-мп камерой соседствуют 5-мп широкоугольный объектив и два 2-мп сенсора (для макросъемки и измерения глубины), на лицевой стороне - 13-мп фронталка. K51S выйдет в единственном варианте: с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.LG K41SK41S снабжена таким же дисплеем и камерами, как K51S, но разрешение основного датчика ниже - 13-мп. Для селфи отведена 8-мп фронталка. Эта модель будет предлагаться с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.Первыми во II-м квартале года аппараты выйдут в США, позднее - на некоторых рынках Азии и Европы. Стоимость новинок в LG не раскрыли, однако модели из прошлой K-серии можно было купить за $60-130.