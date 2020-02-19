Знаменитая российская врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о приеме, который может помочь остановить распространение китайского коронавируса COVID-2019. По словам специалиста, для ..

Знаменитая российская врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о приеме, который может помочь остановить распространение китайского коронавируса COVID-2019. По словам специалиста, для этого необходимо правильно чихать, сообщаетМалышева обратила внимание, что большинство людей привыкли чихать в ладони. Этот способ неправильный, поскольку после этого человек трогает руками различные предметы в общественных местах и может передать инфекцию. Ведущая пояснила, что гораздо лучше чихать в локтевой сгиб руки – это место редко касается посторонних вещей.