Американская актриса Милла Йовович рассказала подробности о состоянии дочери, которую она родила две недели назад.

Американская актриса Милла Йовович рассказала подробности о состоянии дочери, которую она родила две недели назад.На своей странице в Instagram артистка опубликовала совместный снимок с малышкой. Йовович рассказала, что Ошин 17 февраля отметила День рождения — две недели.По словам звезды "Пятого элемента", в настоящее время ее энергия полностью сосредоточена на том, чтобы воспроизводить молоко и кормить им дочку. Йовович рассказала, что она буквально не снимает пижаму и находится в кровати.Актриса поделилась, что ее девочка уже прошла курс лечения с помощью фотоодеяла. Теперь врачи должны изучить ее анализы. В том случае, если медики сочтут их соответствующими норме, маму с дочкой отпустят домой.Ранее актриса сообщила, что у ее дочери обнаружена тяжелая форма желтухи.Ошин стала третьим ребенком для Йовович и ее мужа, режиссера Пола Андерсона. Кроме новорожденной пара воспитывает двух дочек — Эвер Габо и Дашиэл Эдан. За время беременности актриса поправилась на 25 килограммов.