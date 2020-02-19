В Калининградской области почтили память генерала Ивана Черняховского. В городе, который носит его имя, у памятника легендарному полководцу собрались военнослужащие гарнизона, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы.

В Калининградской области почтили память генерала Ивана Черняховского. В городе, который носит его имя, у памятника легендарному полководцу собрались военнослужащие гарнизона, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы.С именем Черняховского связаны несколько успешных операций Красной армии — освобождение Воронежа, Белоруссии, наступление в Восточной Пруссии. Генерал погиб 75 лет назад — 18 февраля 1945 года. Он вошел в историю Великой Отечественной, как самый молодой генерал армии и командующий фронтом, напоминает телеканал "Россия 24".