Злоумышленники в ночное время, отжав входную дверь, проникли в помещение торгового зала и похитили товар...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Алексеевский задержали подозреваемых в серии краж из супермаркета.В полицию обратился управляющий одного из супермаркетов столицы, расположенного на Проспекте Мира. Со слов заявителя, неизвестный похитил алкогольную продукцию на сумму более 30 тысяч рублей.В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 18-летний и 21-летний приезжие. Полицейские установили, что злоумышленники в ночное время, отжав входную дверь, проникли в помещение торгового зала и похитили товар.Полицейские установили причастность задержанных еще к четырём аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Так, ранее из помещения вышеуказанного супермаркета мужчины неоднократно совершали хищение различного товара.Материальный ущерб составил около 170 тысяч рублей. Часть похищенного изъята, остальное злоумышленники реализовали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29