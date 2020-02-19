Злоумышленники в ночное время, отжав входную дверь, проникли в помещение торгового зала и похитили товар...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Алексеевский задержали подозреваемых в серии краж из супермаркета.
В полицию обратился управляющий одного из супермаркетов столицы, расположенного на Проспекте Мира. Со слов заявителя, неизвестный похитил алкогольную продукцию на сумму более 30 тысяч рублей.
В ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 18-летний и 21-летний приезжие. Полицейские установили, что злоумышленники в ночное время, отжав входную дверь, проникли в помещение торгового зала и похитили товар.
Полицейские установили причастность задержанных еще к четырём аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Так, ранее из помещения вышеуказанного супермаркета мужчины неоднократно совершали хищение различного товара.
Материальный ущерб составил около 170 тысяч рублей. Часть похищенного изъята, остальное злоумышленники реализовали, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по СВАО
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