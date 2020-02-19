Очередной этап анализа вторичного рынка – на этот раз самого свежего его сегмента – позволил определить не только лидеров российской вторички, но и регионы с самыми низкими и высокими ценами. А еще стало известно, какие классы автомобилей возрастом до 3 лет предпочитают россияне.

Очередной этап анализа вторичного рынка - на этот раз самого свежего его сегмента - позволил определить не только лидеров российской "вторички", но и регионы с самыми низкими и высокими ценами. А еще стало известно, какие классы автомобилей возрастом до 3 лет предпочитают россияне.Самыми востребованными среди самых молодых автомобилей с пробегом стали машины так называемого "малого класса" - на них приходится 43% всех сделок со средней ценой в 538 тысяч рублей, выяснили аналитики Авито.Авто. Второй по популярности сегмент - это кроссоверы (31,5% сделок, средняя цена - 1,56 млн рублей). Востребованность автомобилей прочих классов не превышает 10%.Вполне ожидаемо лидеры сегмента "три года и моложе" что среди марок, что среди конкретных моделей аналогичны бестселлерам рынка новых автомобилей. Самыми популярными среди брендов названы Lada, Kia и Hyundai, а среди моделей - Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio, причем у лидера рейтинга оказалась самая низкая средняя цена среди всех участников Топ-10 - всего 373 000 рублей.Названы самые ликвидные подержанные автомобили в РоссииВ среднем же по России за автомобиль в возрасте до трех лет жители страны платят 1,09 млн рублей, но разброс этого показателя в зависимости от региона достаточно велик: от 801 тысячи рублей в Тольятти до 1,58 млн рублей в Новосибирске. Москва заняла лишь второе место в списке городов с самыми дорогими автомобилями (1,55 млн рублей), но зато лидирует в рейтинге регионов, где "трехлетки" наиболее востребованы - более 15% от всех сделок на вторичном рынке. Второе и третье места - за Казанью и Саратовом.Стоит также отметить, что в целом по вторичному рынку сегмент автомобилей с пробегом в возрасте от 0 до 3 лет достаточно компактен и занимает лишь 8%.