Правозащитница Елизавета Глинка трагически погибла несколько лет назад, но ее дело продолжает жить. 20 февраля, в день рождения доктора Лизы, в Москве откроется центр, названный в ее честь. С такой инициативой выступили родные, друзья и коллеги филантропа. Идею активно поддержали в Государственной Думе.

Правозащитница Елизавета Глинка трагически погибла несколько лет назад, но ее дело продолжает жить. 20 февраля, в день рождения доктора Лизы, в Москве откроется центр, названный в ее честь. С такой инициативой выступили родные, друзья и коллеги филантропа. Идею активно поддержали в Государственной Думе.Центр Елизаветы Глинки откроется на Пятницкой улице, 18, в центре Москвы.Именно там многие годы располагался основанный ею фонд "Справедливая помощь"."Мы помогаем тем, кому не помогаетникто", – говорила правозащитница. Она собирала гуманитарную помощь,поддерживала людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, кормила и лечилабездомных. Доктор Лиза не отказывала никому: каждый мог получить частичку еедоброты, любви и заботы.Посетители центра ознакомятся с выставкой иинтерактивным музеем, где рассказывается о великих людях и меценатах,занимавшихся благотворительностью в нашей стране, а также о тех, без кого этамиссия была бы невозможна – врачах, подвижниках. Также в центребудут проходить семинары и другие обучающие мероприятия для добровольцев,собираться информация о тех, кому нужна помощь.Всего у центра три зоны: первая – экскурс в историюроссийской благотворительности, вторая – рассказ о последователях великих людейпрошлого, тех, кто помогает людям в наши дни и тех, кому прямо сейчас нужнаподдержка и забота, а третья посвящена жизненному пути Елизаветы Глинки.Дверинового центра будут открыты с четверга, 20 февраля, для всех желающих. Мероприятие посетят родственники, друзья и коллеги Глинки, а также те, кому она помогла: бывшиебездомные, родители тяжелобольных детей, эвакуированных из охваченного войнойДонбасса.Миссию центра директор фонда "Доктор Лиза" НатальяАвилова видит в продолжении дела Елизаветы Глинки, сохранении традиций ееработы и уникального подхода к каждому подопечному. "Поэтому и музеем этопространство можно назвать весьма условно, главные экспонаты здесь – добрыедела и люди, совершающие поступки", – отметила она.Свой вклад в открытие центра внес спикер Госдумы ВячеславВолодин. Председатель нижней палаты жертвовал часть доходов на нуждыфонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки. Правозащитница трагически погибла вдекабре 2016 года, но законодатель продолжил поддерживать основанный ею фонд."Конечно, заменить ее не сможет никто, ее гибель – это действительноневосполнимая потеря. Но необходимо сохранить и поддержать работу фонда,которому она посвятила свою жизнь", – говорил председатель нижней палаты.В том числе благодаря помощи спикера Госдумы открытый доктором Лизой благотворительный фонд продолжил свою высокую миссию. Да и в создании названного в ее честь центра председатель нижней палаты принималактивное участие. В декабре прошлого года законодатель обсуждал этот вопрос сНатальей Авиловой и вдовцом доктора Лизы Глебом Глинкой.А для расширения возможностей по оказанию адресной помощинуждающимся Вячеслав Володин предложил создать совет благотворительного фонда"Справедливая помощь Доктора Лизы". Каждый из членов совета ежегодноперечисляет средства на нужды организации.Инициативу спикера поддерживают его коллеги-парламентарии.Главы думских комитетов по бюджету и налогам и по международным делам АндрейМакаров и Леонид Слуцкий, а также депутаты Глеб Хор, Алексей Чепа, НиколайБорцов, Сергей Тен и Владислав Резник взяли шефство над фондом "ДокторЛиза".Ко дню рождения Елизаветы Глинки в Думе открыласьпосвященная ей выставка. Вячеслав Володин уверен: нужно сделать все, чтобысохранить память о докторе Лизе. Спикер выразил надежду, что числопоследователей правозащитницы будет увеличиваться."Она учила нас милосердию и добру, поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку, мы вспоминаем ее дела, что она сделала для людей, общества, для нашей страны" – подчеркнул председатель нижней палаты.Елизавета Глинка в 2007 году основала общественнуюорганизацию для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.Правозащитница погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.Для продолжения ее дела друзья и соратники создали фонд "ДокторЛиза".