Заявитель сообщил, что обнаружил пропажу дорогостоящих компьютеров из своего магазина...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 31-летнего приезжего, подозреваемого в краже дорогостоящих компьютеров из организации.
В полицию поступило заявление от представителя компании по продаже компьютерной техники, расположенной в Багратионовском проезде. Он сообщил, что, придя на работу, обнаружил, что дверь в магазин открыта, а из павильона пропали несколько дорогостоящих компьютеров.
Общий материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий.
Установлено, что злоумышленник, ранее работавший в соседнем магазине, воспользовался удобным моментом, взломал замок на двери и тайно похитил компьютеры. Похищенным он распорядился по собственному усмотрению.
Следственным отделением ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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