Заявитель сообщил, что обнаружил пропажу дорогостоящих компьютеров из своего магазина...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 31-летнего приезжего, подозреваемого в краже дорогостоящих компьютеров из организации.В полицию поступило заявление от представителя компании по продаже компьютерной техники, расположенной в Багратионовском проезде. Он сообщил, что, придя на работу, обнаружил, что дверь в магазин открыта, а из павильона пропали несколько дорогостоящих компьютеров.Общий материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, ранее работавший в соседнем магазине, воспользовался удобным моментом, взломал замок на двери и тайно похитил компьютеры. Похищенным он распорядился по собственному усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93