В Азово-Черноморском управлении Росрыболовства назвали основную причину массовой гибели рыбы в реке Дон. Специалисты управления считают, что это браконьерство. Браконьеры выбросили в воду рыбу, которая не поместилась в судно. На это указывают, во-первых, короткий участок гибели рыбы на отмели, во-вторых, особенности повреждений рыбы.

В Азово-Черноморском управлении Росрыболовства назвали основную причину массовой гибели рыбы в реке Дон. Специалисты управления считают, что это браконьерство. Браконьеры выбросили в воду рыбу, которая не поместилась в судно. На это указывают, во-первых, короткий участок гибели рыбы на отмели, во-вторых, особенности повреждений рыбы.В настоящее время специалисты подсчитывают нанесенный ущерб. Затем, сообщает ГТРК "Дон-ТР", результаты исследований будут переданы в полицию. Напомним, массовая гибель рыбы в реке Дон была зафиксирована сегодня. Местные жители обнаружили утром на берегу реки десятки тонн пеленгаса. Мертвая рыба выстилала почти три километра береговой полосы.