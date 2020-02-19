19.02.2020

2020-02-19 17:05:08

Перевозчики Владимирской области предрекают транспортный коллапс

Транспортный коллапс в масштабах области. Представители автокомпаний сильно озабочены введением новой системы расчета с перевозчиками. Уход с рынка проверенных автобусов, рост тарифов и недовольство граждан, чем еще грозит реформа департамента транспорта и дорожного хозяйства?

Пассажиры автобусного маршрута №164 Собинка-Владимир, возможно, последний раз пользуются услугами перевозчика. Компания с 20-летним стажем, современным автопарком и штатом более 100 человек в ближайшее время может исчезнуть с рынка пассажирских перевозок. Для многих эта новость стала неожиданностью

Евгения Зайцева, пассажир: «Мы ездим каждый день этим маршрутом, нам очень нравится. - А вы бы хотели, чтобы новый перевозчик пришел сюда вместо старого? - Меня лично устраивает все, за других не могу говорить».

Павел Картакай, пассажир: «Качество перевозки устраивает? - Да. - А по цене как? - Раньше было выгодней, но сейчас приходится платить больше».

С начала этого года при поддержке департамента транспорта и дорожного хозяйства сеть областных автовокзалов начала менять систему расчета с перевозчиками, вводя дифференцированную плату за каждый заезд на свою территорию в зависимости от класса, вместимости автобусов и типа маршрута. За несколько дней затраты перевозчиков взлетели в 2,5 раза. Это может привезти не только к резкому подорожанию проезда на междугороднем транспорте, но и транспортному коллапсу в масштабах области, считает Владимир Князев, генеральный директор крупнейшего перевозчика Собинки

Владимир Князев, генеральный директор компании-перевозчика: «Мы и не против на новую систему и вокзалу может будет легче, но у нас посыл был - мы должны платить не более, чем мы платили. Мы готовы на повышение, на инфляцию, год отработали там 3-4 процента готовы повышать, все дорожает как бы, но в 2 ,5 раза мы не готовы».

Опытные игроки на рынке перевозок называют ситуацию переделом рынка. И первым звонком считают уход Дмитрия Биганова. Многие опасаются, что первыми пострадают социально значимые маршруты с низким пассажиропотоком, где перевозчик покрывал убытки за счет более выгодного маршрута. Теперь с увеличением затрат их просто не будет. Исполнительный директор Ассоциации предприятий автомобильного транспорта Андрей Васьков не стесняется в оценках. По его словам, реализуется программа по закабалению транспортного бизнеса в чьих-то конкретных интересах. Правда, фамилий не называет.

Андрей Васьков, исполнительный директор Ассоциации предприятий автомобильного транспорта: «Мы видим, как изменился подход к выбору перевозчиков на конкурсе, если раньше критерии были сформированы точно в соответствии с действием 220 Федерального Закона, где в первую очередь преимущество отдавалось перевозчикам с опытом и безопасностью перевозок, а качественные характеристики подвижного состава были вторичны, то теперь все перевернули с ног на голову».

Сейчас ассоциация перевозчиков готовит обращения в надзорные органы, где обратят внимание на один факт. Заместитель директора департамента Павел Левин, уходя во власть, переоформил свою пассажирскую компанию на сына. Налицо - конфликт интересов. Связано ли это событие с изменение в правилах игры для перевозчиков? Чиновник комментировать не стал, сославшись на занятость. Запрос редакции "Вестей" в пресс-службу администрации области пока также остался без ответа.

Александр Сыпченко, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»

