Автомобиль был обнаружен полицейскими в гараже, арендуемом фигурантом.
В ОМВД России по Александровскому району обратился 26-летний местный житель с заявлением о хищении автомобиля «SAAB». Сумма причиненного ущерба составила 140 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении хищения, 29-летнего жителя Ленинградской области.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что молодой человек являлся собственником данного транспортного средства, однако, претерпевая материальные трудности, он заключил договор займа под залог ПТС. Несколько месяцев мужчина вносил плату, а когда возникла задолженность, право собственности на автомобиль по договору перешло к организации, выдававшей займ, которая впоследствии продала указанное транспортное средство.
В январе 2020 года бывший владелец нашел в сети Интернет объявление о продаже автомобиля. Созвонившись с продавцом и узнав, что автомашина находится в городе Струнино, у молодого человека возник умысел совершить хищение имущества, которое ему фактически не принадлежало. Приехав в Александровский район, встретившись с продавцом и дождавшись, когда последний уйдет, подозреваемый завел автомобиль комплектом ключей, оставшемся у него, и уехал домой в Ленинградскую область.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).
Автомобиль был обнаружен полицейскими в гараже, арендуемом фигурантом.