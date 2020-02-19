Автомобиль был обнаружен полицейскими в гараже, арендуемом фигурантом.

В ОМВД России по Александровскому району обратился 26-летний местный житель с заявлением о хищении автомобиля «SAAB». Сумма причиненного ущерба составила 140 тысяч рублей.В результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении хищения, 29-летнего жителя Ленинградской области.В ходе доследственной проверки выяснилось, что молодой человек являлся собственником данного транспортного средства, однако, претерпевая материальные трудности, он заключил договор займа под залог ПТС. Несколько месяцев мужчина вносил плату, а когда возникла задолженность, право собственности на автомобиль по договору перешло к организации, выдававшей займ, которая впоследствии продала указанное транспортное средство.В январе 2020 года бывший владелец нашел в сети Интернет объявление о продаже автомобиля. Созвонившись с продавцом и узнав, что автомашина находится в городе Струнино, у молодого человека возник умысел совершить хищение имущества, которое ему фактически не принадлежало. Приехав в Александровский район, встретившись с продавцом и дождавшись, когда последний уйдет, подозреваемый завел автомобиль комплектом ключей, оставшемся у него, и уехал домой в Ленинградскую область.В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Автомобиль был обнаружен полицейскими в гараже, арендуемом фигурантом.