Правоохранители поделятся своими воспоминаниями о службе в рядах вооруженных сил.

УМВД России по Владимирской области продолжает принимать участие во всероссийском флешмобе #СлужилиИслужим, в рамках которого правоохранители поделятся своими воспоминаниями о службе в рядах вооруженных сил.Продолжают акцию четверо сотрудников полиции 33 региона.Старший оперуполномоченный Отделения МВД России по Гороховецкому району Владимирской области майор полиции Сергей Одувалов:- Моя срочную служба проходила на флагмане Черноморского флота, большом противолодочном корабле «КЕРЧЬ». За два года службы в военно-морском флоте я нашел новых друзей, получил отличную физическую подготовку, научился быстро и верно принимать решения, словом, стал настоящим мужчиной. Бескрайнее Черное море и живописные красоты черноморского побережья навсегда остались в моей памяти. Теперь свой летний отдых с семьей часто проводим именно там.О службе в армии вспоминает начальник автотранспортного хозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Владимирской области» подполковник полиции Вадим Родионов:- Армия – это настоящая школа жизни! Иначе не скажешь. Массу впечатлений у меня оставил «курс молодого бойца». Учились ходить сроем, заправлять кровать как под линеечку, жить по расписанию. Конечно, для ребят, вырванных из свободной гражданской жизни, это непросто, но у каждого из нас было четкое убеждение, что мы - защитники Родины и всегда должны быть готовы к защите. Это очень помогло в дальнейшем жизненном становлении.Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Суздальскому району старший лейтенант полиции Иван Пряхин:- Я проходил срочную службу в Приморском крае, в отдельном полку особого назначения (в настоящее время расформирован). Дослужился до командира отделения. Армия научила меня смекалке, приучила к занятиям спортом. Там я понял, что такое настоящая мужская дружба и взаимовыручка. После армии многое умею, легко решаю все бытовые проблемы. В 2016 году я поступил на службу в ОМВД России по Суздальскому району. Пройдя стажировку в ППС, в апреле 2017 года получил звание лейтенанта полиции и занял должность участкового. Навыки общения, полученные в армии, помогают мне на службе и сегодня.Старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции ОУУП и ПДН межмуниципального отдела МВД России «Муромский» Дмитрий Сергеев:- В армию меня призвали после окончания училища. Начинал службу в городе Волгодонске Ростовской области в 56-ой отдельной воздушно-десантной бригаде. В ноябре 1994 года нашу бригаду перебросили в город Грозный, где я и мои товарищи принимали участие в боевых действиях. Воспоминания не очень приятные, но, наверное, в тот момент и появилась мысль, что продолжу службу. А в минуты отдыха с сослуживцами вспоминали родной дом, делились планами на будущее, любовались горами Кавказа, пели песни под гитару…