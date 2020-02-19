Приговор майору Минобороны России Александру Кузьмину вступил в силу. Согласно решению суда, ему предстоит выплатить штраф в размере 2,1 миллиона рублей, сообщает Кузьмина задержали еще в ..

Приговор майору Минобороны России Александру Кузьмину вступил в силу. Согласно решению суда, ему предстоит выплатить штраф в размере 2,1 миллиона рублей, сообщаетКузьмина задержали еще в ноябре 2018 года. Чиновника попали на взятке, которую он требовал от представителей предприятия АО "НПП "Звезда""за согласование испытаний и приемки скафандра "Орлан-МКС". Он который предназначался для космонавтов Международной космической станции. Позже майор признался в содеянном и заявил, что пошел на такие меры из-за плохого финансового положения, передает "".