В Донбассе прерван режим прекращения огня, соблюдать который Киев обещал на последней встрече нормандской четверки. При этом во время обстрела с украинских позиций использовались крупнокалиберные орудия. Совпадение ли, но все произошло в день, когда по российской инициативе Совбез ООН собирается обсудить вопрос исполнения Минских соглашений. Заседание начнется в 22 часа по московскому времени.

В Донбассе прерван режим прекращения огня, соблюдать который Киев обещал на последней встрече нормандской четверки. При этом во время обстрела с украинских позиций использовались крупнокалиберные орудия. Совпадение ли, но все произошло в день, когда по российской инициативе Совбез ООН собирается обсудить вопрос исполнения Минских соглашений. Заседание начнется в 22 часа по московскому времени. Одновременно с обстрелами в ООН отправился глава украинского МИДа, добиваться введения международных миротворцев.Жители Луганской народной республики 18 февраля проснулись под звуки разрывов снарядов, выпущенных со стороны вооруженных сил Украины. Шесть населенных пунктов находились под шквальным огнем: по ним выпустили в общей сложности более пятидесяти снарядов и мин."Отрекаясь от всех договоренностей, как Минских, так и тех, которые были достигнуты на нормандском саммите в Париже, президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему отдает приказы обстреливать территории Луганской народной республики. Вынужден констатировать, Владимир Зеленский продолжает братоубийственную войну, начатую его предшественником Порошенко. Агрессивная позиция официального Киева и распространяемая ими ложь относительно якобы агрессии со стороны мирных республик Донбасса, ставят под сомнения следующую встречу нормандской четверки", — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Александр – шахтер. Он был на смене, когда узнал, что начался обстрел. Помня, что дома одна старенькая мать, отпросился и поехал к ней."Подошел к двери, а двери закрытые. Я разворачиваюсь. И только "бах", и меня откинуло на ступени. Я минут 20 лежал. Пока пришел в себя, непонятно, что это было. Прямое попадание. Я поглядел, все лицо в крови, стеклом посекло, и ноге больно ходить. Прямое попадание в спальню", — рассказывает шахтер Александр Корнеев.Обстрелам предшествовала попытка украинской диверсионной группы прорваться к позициям народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Голубовское. Но украинские военные подорвались на минном поле. Сразу после этого с украинских позиций был открыт артиллерийский огонь.Обстрелам подверглась и Донецкая народная республика."Обстановка очень напряженная, — констатировал официальный представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин. — Происходит обстрел территории нашей республики. Вы уже знаете, что в многострадальном Зайцеве пять домов полностью уничтожены. До этого у нас один гражданский пострадал".Люди устали и уже не надеются, что война когда-нибудь закончится.Вооруженные силы Украины наносят свои удары в любое время и не избирательно. На детском футбольном поле общеобразовательной школы поселка Старомихайловка разорвались четыре мины калибром 82 миллиметра. Это произошло в 7.30 утра, в это время как раз дети шли на учебу. Чудом никто не пострадал.Ситуация на линии соприкосновения по-прежнему накалена до предела.Президент Зеленский после обострения на линии разграничения созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО). Но некоторые украинские телеканалы даже не стали дожидаться официальной позиции, чтобы сразу же назначить виновных за произошедшее."Российские наемники атаковали наши силы", "Вооруженные отряды, контролируемые Россией, сегодня атаковали…" – с этих речевых оборотов начинались новости на украинских телеканалах.На брифинге по итогам заседания СНБО и глава украинского Генштаба и президент заявили, что на юго-востоке Украины все под контролем. Журналисты обратили внимание не только на легкую небритость Зеленского, но и на противоречивость его заявлений."Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы уверенно приближаемся к миру", — заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский.Ситуация на линии разграничения внесла коррективы и в повестку Верховной рады. Партия Порошенко моментально попыталась повернуть произошедшее против президента."Год назад Зеленский обещал народу, что у него есть стратегия по миру. А недавно в Мюнхене признался, что никакой стратегии у него нет. А вся его тактика — это совместное патрулирование наших военных с боевиками", — заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Ирина Геращенко.Любые предложения должны быть в первую очередь согласованы с Донецком и Луганском, напомнили в "Оппозиционной платформе — За жизнь"."В первую очередь – выполнение Минских соглашений, встреча нормандской четверки, выборы, формула Штайнмайера. Пока этого не будет сделано, будут такие провокации или почва для них", — подчеркивает депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.О том, что никакой амнистии для защитников Донбасса, также предусмотренной минскими соглашениями, не будет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Он призвал уголовно преследовать всех жителей не подконтрольного Киеву Донбасса.Но, как отмечают некоторые политологи, в последнее время в Киеве само словосочетание "Минские соглашения" звучит все реже."Пресс-служба президента изымает из СМИ все упоминания о Минских соглашениях, в том числе на встречах с Ангелой Меркель. И сам Зеленский запутался: то ли он хочет их выполнять, то ли нет", — поясняет политолог Владимир Корнилов.Тем временем, инцидент на линии разграничения 18 февраля 2020 года украинские националисты уже успели использовать для объявления мобилизации в своих добровольческих батальонах.